Суд дозволив називати «фашистом» відомого німецького політика



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Глава відділення партії «Альтернатива для Німеччини» Бьорн Хёке

Рішення суду, було винесене в екстреному порядку у неділю, 29 вересня

Суд в німецькому місті Майнінгені ухвалив, що главу відділення партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН) Бьорна Хёке у федеральній землі Тюрингія можна називати «фашистом».

Про це повідомляє DW.

«Суд постановив, що заборона міської влади була «незаконною». Характеристика «фашист» може мати «наклепницький характер», вирішив суд, однак організатори акції» достовірно довели, що їх оціночне судження виникло не на рівному місці, а засноване на перевірених фактах», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рішення суду, було винесене в екстреному порядку у неділю, 29 вересня, публікують німецькі ЗМІ. Приводом для судового розгляду стала демонстрація в місті Айзенах (Тюрингія), яка була заявлена організаторами як «протест проти расистської АдН і особливо проти фашиста Хьоке».

При цьому спочатку в офіційній відповіді влади організаторам заходу використання слова «фашист» було заборонено. Після отримання документа організатори акції звернулися до суду, пославшись на свободу висловлення поглядів. Перед винесенням судового рішення використовувалися численні цитати з публікацій і виступів Бьорна Хьоке.

Нагадаємо, «Альтернатива для Німеччини» зайняла друге місце на місцевих виборах в ФРН.