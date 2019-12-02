У Кривому Розі вщент вигорів тролейбус



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Пожежа виникла у моторному відсіку тролейбусу

Вогнем знищено кабіну водія та частково салон тролейбуса

У Кривому Розі на Дніпропетровщині вранці у понеділок сталася пожежа у пасажирському тролейбусі. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС в області.

Повідомлення про займання пасажирського тролейбуса на вулиці Дніпровське шосе у Кривому Розі рятувальники отримали 2-го грудня о 8:02.

На місці вогнеборці встановили, що пожежа виникла у моторному відсіку тролейбусу, який перебував на території тролейбусного депо.

Вогнем знищено кабіну водія та частково салон тролейбуса. Загальна площа пожежі становила 20 кв. м.

Пожежу локалізовано о 8:14 та ліквідовано об 8:25.

Загиблих та постраждалих немає.