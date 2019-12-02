На Святошині згоріла квартира (фото)



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Пожежа сталася у квартирі на четвертому поверсі Фото: ДСНС

Під час ліквідації пожежі врятовано людину

У неділю, 1 грудня, сталася пожежа на вул. Тернопільській, 7а у Святошинському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 08:59.

Пожежа виникла на кухні 2-кімнатної квартири на четвертому поверсі 5-поверхового житлового будинку.

Пожежу о 09:33 вдалося локалізувати, а о 10:21 – ліквідувати, інформує пресслужба столичних рятувальників.

За допомогою пожежної автодрабини з 5-го поверху врятовано 1 людину, ще двох осіб виведено по сходовій клітині на безпечну відстань.

Внаслідок пожежі кухня та коридор вигоріли повністю, закопчено стіни та стелю квартири.

На місці події було задіяно 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС у Києві.

Постраждалих немає.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.