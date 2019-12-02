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    Новини

    На Святошині згоріла квартира (фото)

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    Пожежа сталася у квартирі на четвертому поверсі - На Святошині згоріла квартира (фото)
    Пожежа сталася у квартирі на четвертому поверсі
    Фото: ДСНС

    Під час ліквідації пожежі врятовано людину

    У неділю, 1 грудня, сталася пожежа на вул. Тернопільській, 7а у Святошинському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 08:59.

    Пожежа виникла на кухні 2-кімнатної квартири на четвертому поверсі 5-поверхового житлового будинку.

    Пожежу о 09:33 вдалося локалізувати, а о 10:21 – ліквідувати, інформує пресслужба столичних рятувальників.

    За допомогою пожежної автодрабини з 5-го поверху врятовано 1 людину, ще двох осіб виведено по сходовій клітині на безпечну відстань.

    Внаслідок пожежі кухня та коридор вигоріли повністю, закопчено стіни та стелю квартири.

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    На Святошині згоріла квартира (фото)
    На Святошині згоріла квартира (фото)
    На Святошині згоріла квартира (фото)
    На Святошині згоріла квартира (фото)
    На Святошині згоріла квартира (фото)
    На Святошині згоріла квартира (фото)
    На Святошині згоріла квартира (фото)
    На Святошині згоріла квартира (фото)
    На Святошині згоріла квартира (фото)

    На місці події було задіяно 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС у Києві.

    Постраждалих немає.

    Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

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