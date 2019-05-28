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    У Кропивницькому СБУ викрила військовослужбовця на збуті наркотиків

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    У Кропивницькому СБУ викрила військовослужбовця на збуті наркотиків
    Фото: прес-центр СБУ

    Правоохоронці затримали зловмисника у власному помешканні після чергового збуту партії наркотиків на суму близько 6 тис. грн

    Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом військової прокуратури Південного регіону викрили та затримали на збуті наркотичних засобів військовослужбовця однієї із частин, яка дислокується у Кропивницькому. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    Співробітники спецслужби встановили, що молодший сержант збував місцевим мешканцям обласного центру сильнодіючу наркотичну речовину амфетамін.

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    У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці задокументували два факти продажу наркотиків на суму майже 8 тис грн.

    Правоохоронці затримали зловмисника у власному помешканні після чергового збуту партії наркотиків на суму близько 6 тис. грн.

    Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження розпочатого за ч.1 ст.307 Кримінального кодексу України.

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    У Кропивницькому СБУ викрила військовослужбовця на збуті наркотиків
    У Кропивницькому СБУ викрила військовослужбовця на збуті наркотиків
    У Кропивницькому СБУ викрила військовослужбовця на збуті наркотиків
    Фото: прес-центр СБУ

    Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

    Операція із затримання торгівця наркотиками проводилась спільно із Нацполіцією.

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