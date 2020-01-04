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    Події в Україні

    У Дніпрі рятувальники виловили змію в житловому будинку

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    У Дніпрі рятувальники виловили змію в житловому будинку
    Фото пресслужби ДСНС Дніпра

    Змію виловлювали четверо рятувальників

    Мешканка Дніпра знайшла в одній з кімнат свого будинку плазуна. У будинок мешканки Дніпра залізла змія, на допомогу жінці приїхали рятувальники. Про це повідомляє прес-служба місцевої ДСНС.

    Інцидент стався 3 січня на вулиці Велика Діївська Новокодацького району. О 15:30 до рятувальників зателефонувала жінка і повідомила, що в одній з кімнат будинку знайшла плазуна.

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    На допомогу відправили підрозділ аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Рятувальники виловили змію і випустили на волю за містом. До робіт залучено четверо осіб особового складу.

    Нагадаємо, аномальне тепло в середині жовтня спричинило цвітіння дерев у Києві, які зазвичай квітнуть навесні.

    Як повідомлялося, 27 грудня, під час прогулянки лісом на ДВРЗ у Дніпровському районі Києва місцеві мешканці виявили змій. Через теплу погоду багато земноводних не можуть впасти в сплячку або прокидаються від аномального тепла.

    ДСНС рятувальники будинок жінка
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