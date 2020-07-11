В Ірані заборонили весілля і поминки через коронавірус



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В Ірані зафіксовано вже понад 255 тис. інфікованих Covid-19

Президент Ірану Хасан Рухані заявив, що весілля і поминки, які супроводжуються великими зборами людей, необхідно припинити

Весілля і поминки, які супроводжуються великими зборами людей, необхідно припинити через зростаючу кількість хворих на коронавірус.

Про це в суботу, 11 липня, заявив президент Ірану Хасан Рухані.

«Ми повинні заборонити церемонії і збори по всій країні, будь то поминки, весілля або вечірки. Зараз не час для фестивалів або семінарів», - сказав Рухані.

Він наголосив, що більш жорсткі заходи не повинні зруйнувати економіку, яка вже знаходиться під санкціями США.

«Найпростіший варіант - закрити все. Але тоді люди будуть виходити на вулиці через голод і безробіття», - сказав Рухані.

Незабаром після телевізійного виступу Рухані поліція в Тегерані оголосила про заборону всіх весільних і жалобних заходів до подальшого повідомлення, пише агентство Reuters.

Зазначимо, що кількість загиблих від коронавірусу в Ірані в суботу, 11 липня, зросла на 188 до 12 635, загальна кількість діагностованих випадків збільшилася на 2 397, до 255 117.

До слова, пандемія спровокувала в Індії збільшення кількості дитячих шлюбів.

Коронавірус в Україні Всього 52843

52843 Хворіють 25810

25810 Одужали 25661

25661 Померли 1372 Копіювати код для вставки

Нагадаємо, станом на ранок 11 липня в Україні зафіксовано 800 нових випадків коронавірусу, це на 19 випадків менше, ніж 10 липня (819). Загалом в Україні інфікувалися 52,8 тис. осіб.