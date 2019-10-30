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    На Теремках п’яний «шумахер» влаштував серйозну ДТП (фото, відео)

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    Volkswagen влетів у Ford&nbsp; - На Теремках п’яний «шумахер» влаштував серйозну ДТП (фото, відео)
    Volkswagen влетів у Ford 
    Фото: Інформатор

    В результаті зіткнення постраждала дівчина-пасажир Ford

    У вівторок, 29 жовтня, на проспекті Академіка Глушкова у Києві сталася аварія за участю автомобілів Volkswagen Passat, Ford Fusion і Subaru Outback. Гальмівний шлях Volkswagen склав більше 70 метрів.

    Аварія трапилася близько 20:00. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами очевидців, водій автомобіля Volkswagen Passat на швидкості рухався в крайній лівій смузі проспекту Академіка Глушкова в сторону станції метро «Теремки». Чоловік пізно помітив Ford Fusion, що їхав попереду, і спробував різко загальмувати. Однак це не врятувало його від зіткнення. Passat гальмував близько 70 метрів, але все одно влетів в задню частину Fusion. Після чого той відкинуло на Subaru Outback і розвернуло в середній смузі.

    В результаті аварії постраждала дівчина-пасажир Ford. Її з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували в найближчу лікарню.

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    На Теремках п’яний «шумахер» влаштував серйозну ДТП (фото, відео)
    На Теремках п’яний «шумахер» влаштував серйозну ДТП (фото, відео)
    На Теремках п’яний «шумахер» влаштував серйозну ДТП (фото, відео)
    На Теремках п’яний «шумахер» влаштував серйозну ДТП (фото, відео)
    На Теремках п’яний «шумахер» влаштував серйозну ДТП (фото, відео)
    На Теремках п’яний «шумахер» влаштував серйозну ДТП (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Правоохоронці, що прибули на місце події, виявили у водія Volkswagen явні ознаки алкогольного сп'яніння. Його доставили до медзакладу для проходження відповідних експертиз.

    На місці працював екіпаж патрульної поліції, «швидка» і слідчо-оперативна група. Деталі й винуватця ДТП встановить слідство.

    Як повідомлялося, у вівторок сталася ДТП на виїзді з вулиці Борщагівської на Повітрофлотський проспект. Автомобіль марки BMW врізався у стовп, після чого почалася пожежа.

    Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль
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