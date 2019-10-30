На Теремках п’яний «шумахер» влаштував серйозну ДТП (фото, відео)



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Volkswagen влетів у Ford Фото: Інформатор

В результаті зіткнення постраждала дівчина-пасажир Ford

У вівторок, 29 жовтня, на проспекті Академіка Глушкова у Києві сталася аварія за участю автомобілів Volkswagen Passat, Ford Fusion і Subaru Outback. Гальмівний шлях Volkswagen склав більше 70 метрів.

Аварія трапилася близько 20:00. Про це повідомляє Інформатор.

За словами очевидців, водій автомобіля Volkswagen Passat на швидкості рухався в крайній лівій смузі проспекту Академіка Глушкова в сторону станції метро «Теремки». Чоловік пізно помітив Ford Fusion, що їхав попереду, і спробував різко загальмувати. Однак це не врятувало його від зіткнення. Passat гальмував близько 70 метрів, але все одно влетів в задню частину Fusion. Після чого той відкинуло на Subaru Outback і розвернуло в середній смузі.

В результаті аварії постраждала дівчина-пасажир Ford. Її з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували в найближчу лікарню.

Правоохоронці, що прибули на місце події, виявили у водія Volkswagen явні ознаки алкогольного сп'яніння. Його доставили до медзакладу для проходження відповідних експертиз.

На місці працював екіпаж патрульної поліції, «швидка» і слідчо-оперативна група. Деталі й винуватця ДТП встановить слідство.

Як повідомлялося, у вівторок сталася ДТП на виїзді з вулиці Борщагівської на Повітрофлотський проспект. Автомобіль марки BMW врізався у стовп, після чого почалася пожежа.