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    Жахлива ДТП під Києвом: відбійник прохромив автомобіль (фото, відео)

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    Рятувальники відбуксирували автомобіль на обочину - Жахлива ДТП під Києвом: відбійник прохромив автомобіль (фото, відео)
    Рятувальники відбуксирували автомобіль на обочину
    Фото: ДСНС

    В результаті ДТП загинула пасажирка автомобіля

    У середу, 30 жовтня, на 76-му км автодороги Київ-Ковель-Ягодин М-07 поблизу смт Пісківка сталася ДТП.

    Повідомлення про аварію надійшло до оперативно–диспетчерської служби Бородянського району о 13:50.

    На місце пригоди направлено черговий караул 59-ДПРП смт Пісківка.

    По прибуттю встановлено, що водій легкового автомобіля Nisan JUKE не впорався з керуванням та здійснив наїзд на металевий відбійник.

    В результаті ДТП одна пасажирка, 1969 року народження, від отриманих травм загинула на місці події, двоє інших громадян отримали травми різного ступеня тяжкості та були передані працівникам карети швидкої медичної допомоги з подальшим транспортування до лікувальної установи.

    Рятувальники провели роботу щодо деблокації загиблої з понівеченого авто за допомогою гідравлічного та шанцевого інструменту, здійснили деблокацію відбійника з салону автомобіля та буксирування транспортного засобу на обочину дороги.

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    Жахлива ДТП під Києвом: відбійник прохромив автомобіль (фото, відео)
    Жахлива ДТП під Києвом: відбійник прохромив автомобіль (фото, відео)

    Деталі дорожньо-транспортної пригоди наразі з’ясовуються.

    Як повідомлялося, за минулу добу на Київщині сталося п’ять ДТП із потерпілими, дві із них - зі смертельними наслідками.

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