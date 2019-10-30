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    За добу на Київщині сталося п’ять ДТП із потерпілими (фото)

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    У смт Глеваха сталася ДТП за участі двох автівок - За добу на Київщині сталося п’ять ДТП із потерпілими (фото)
    У смт Глеваха сталася ДТП за участі двох автівок
    Фото: Нацполіція

    Дві ДТП мають фатальні наслідки

    За минулу добу на Київщині сталося п’ять ДТП із потерпілими. Аварії трапилися у Васильківському та Обухівському районах столичної області.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    29 жовтня у м. Обухів стався наїзд на 10-річного велосипедиста, хлопчик раптово виїхав на проїжджу частину просто під колеса легковика. Лиха вдалося уникнути, однак без травм не обійшлося. Дитину із черепно-мозковою травмою та переломом руки доставлено до лікарні.

    В цьому ж місті сталася ще одна ДТП – водій, рухаючись заднім ходом, здійснив наїзд на жінку, яка стояла позаду на зупинці громадського транспорту. Потерпілу із переломом ноги доставлено до лікарні.  

    Трагічні наслідки мала автопригода на автодорозі Київ-Одеса поблизу с. Хлепча. В автобуса під час руху від’єдналося заднє колесо, яке перекотилося через дорогу на протилежну сторону. Коли водій пішов за ним, на чоловіка здійснив наїзд легковик. Від отриманих травм потерпілий помер.

    Також у вівторок у смт Глеваха місцевий житель за кермом легковика не надав перевагу в русі іншому авто і сталося зіткнення. Обох водіїв із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізовано до лікарні.

    До того ж у Васильківському районі сталася смертельна аварія за участі 14-річного водія, який не впорався з керуванням позашляховика.

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    За добу на Київщині сталося п’ять ДТП із потерпілими (фото)
    За добу на Київщині сталося п’ять ДТП із потерпілими (фото)
    За добу на Київщині сталося п’ять ДТП із потерпілими (фото)
    За добу на Київщині сталося п’ять ДТП із потерпілими (фото)
    За добу на Київщині сталося п’ять ДТП із потерпілими (фото)

    За всіма фактами ДТП поліцейські Київщини відкрили кримінальні провадження. Наразі тривають слідчі дії, правоохоронці з’ясовують усі обставини.

    Національна поліція України ДТП смерть водій Київщина
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