За добу на Київщині сталося п’ять ДТП із потерпілими (фото)



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У смт Глеваха сталася ДТП за участі двох автівок Фото: Нацполіція

Дві ДТП мають фатальні наслідки

За минулу добу на Київщині сталося п’ять ДТП із потерпілими. Аварії трапилися у Васильківському та Обухівському районах столичної області.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

29 жовтня у м. Обухів стався наїзд на 10-річного велосипедиста, хлопчик раптово виїхав на проїжджу частину просто під колеса легковика. Лиха вдалося уникнути, однак без травм не обійшлося. Дитину із черепно-мозковою травмою та переломом руки доставлено до лікарні.

В цьому ж місті сталася ще одна ДТП – водій, рухаючись заднім ходом, здійснив наїзд на жінку, яка стояла позаду на зупинці громадського транспорту. Потерпілу із переломом ноги доставлено до лікарні.

Трагічні наслідки мала автопригода на автодорозі Київ-Одеса поблизу с. Хлепча. В автобуса під час руху від’єдналося заднє колесо, яке перекотилося через дорогу на протилежну сторону. Коли водій пішов за ним, на чоловіка здійснив наїзд легковик. Від отриманих травм потерпілий помер.

Також у вівторок у смт Глеваха місцевий житель за кермом легковика не надав перевагу в русі іншому авто і сталося зіткнення. Обох водіїв із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізовано до лікарні.

До того ж у Васильківському районі сталася смертельна аварія за участі 14-річного водія, який не впорався з керуванням позашляховика.

За всіма фактами ДТП поліцейські Київщини відкрили кримінальні провадження. Наразі тривають слідчі дії, правоохоронці з’ясовують усі обставини.