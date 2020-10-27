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    У Ладижині Вінницької області переобрано багаторічного мера від «Нашого краю»

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    У Ладижині Вінницької області переобрано багаторічного мера від «Нашого краю»

    «Наш край» – лідер виборчих перегонів у Ладижині Вінницької області

    Партія перемагає у боротьбі за пост мера та отримує можливість створити найбільшу фракцію у міськраді. Про це стало відомо з паралельного підрахунку голосів, повідомляє пресслужба партії «Наш край».

    У Ладижині Вінницької області партія «Наш край» виграє в боротьбі за пост міського голови. Ним стане мер міста з 2001 року Валерій Коломєйцев, який набирає 53%.

    Також у міській раді буде численна фракція «Нашого краю». Список партії на виборах до міськради підтримали 24% виборців.

    Нагадаємо, що «Наш край» повідомив про перемогу у громадах більшості областей України на виборах голови.

    Крім того, «Наш край» заявляє, що його фракції можуть з'явитися у половині місцевих рад в Україні.

    партії мер Наш край фракція
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