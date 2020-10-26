У Литві на виборах до парламенту перемогла проукраїнська опозиція



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фракція переможців, що матиме 50 депутатів, сформує правлячу коаліцію

У другому турі виборів до Сейму більшість отримала опозиційна консервативна партія Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи

У Литві у другому турі виборів до Сейму більшість отримала опозиційна консервативна партія Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи. Про це повідомляє LRT.

Слід зазначити, що членом цієї партії є друг України, експрем'єр Литви Андрюс Кубілюс.

Зазначається, що фракція переможців, що матиме 50 депутатів, сформує правлячу коаліцію.

Союз селян та зелених (LVŽS), партія нинішного прем’єра Саулюса Скверняліса, отримала 32 місця.

Ліберальні політсили Ліберальний рух та Соціально-демократична партія отримали по 13 місць.

Партія свободи, яка вперше брала участь у виборах, отримає 11 мандатів, а Робітнича партія - 10.

Виборча акція поляків Литви та Литовська соціал-демократична Трудова партія здобули по три мандати. Також пройшли 4 незалежних кандидати.

Експрезидентка Литви Даля Грибаускайте назвала результати виборів «найкращим, що могло статися з Литвою у ці скрутні часи».

Консерватори, Ліберальний рух та Партія свободи оголосили, що збираються сформувати правлячу коаліцію на чолі з Інгрідою Шимоніте.

Як повідомлялося 12 жовтня, у Литві на виборах після першого туру виборів лідирували опозиційні консерватори.