Литва відкликає з Білорусі ще шістьох дипломатів



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Раніше МЗС Білорусі зажадав у посольств Польщі та Литви скоротити кількість дипломатів у Мінську

Країна оцінює дії офіційного Мінська як недружні

Литва відкликає ще шість дипломатів з Білорусі. Про це заявила прессекретар голови МЗС Лінаса Лінкявичюса Раса Якилайтене, повідомляє Delfi.



Раніше МЗС Білорусі зажадав у посольств Польщі та Литви скоротити кількість дипломатів у Мінську.



«Білоруська сторона не врахувала нашу компромісну пропозицію і в порядку ультиматуму вимагала зменшити кількість дипломатів, коли ми не погодилися, дипломатів, які працювали в Білорусі, хотіли оголосити персона нон грата, а це ускладнило б їх можливість працювати в майбутньому. З урахуванням цих ультиматумів ми відкликали ще 6 дипломатів», – заявила вона.

Нагадаємо, що Британія відкликає посла з Білорусі для проведення консультацій