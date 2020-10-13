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    Литва відкликає з Білорусі ще шістьох дипломатів

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    Раніше МЗС Білорусі зажадав у посольств Польщі та Литви скоротити кількість дипломатів у Мінську - Литва відкликає з Білорусі ще шістьох дипломатів
    Раніше МЗС Білорусі зажадав у посольств Польщі та Литви скоротити кількість дипломатів у Мінську

    Країна оцінює дії офіційного Мінська як недружні

    Литва відкликає ще шість дипломатів з Білорусі. Про це заявила прессекретар голови МЗС Лінаса Лінкявичюса Раса Якилайтене, повідомляє Delfi.

    Раніше МЗС Білорусі зажадав у посольств Польщі та Литви скоротити кількість дипломатів у Мінську.

    «Білоруська сторона не врахувала нашу компромісну пропозицію і в порядку ультиматуму вимагала зменшити кількість дипломатів, коли ми не погодилися, дипломатів, які працювали в Білорусі, хотіли оголосити персона нон грата, а це ускладнило б їх можливість працювати в майбутньому. З урахуванням цих ультиматумів ми відкликали ще 6 дипломатів», – заявила вона.

    Нагадаємо, що Британія відкликає посла з Білорусі для проведення консультацій

    МЗС посол Литва
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