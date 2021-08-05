Литва вигадала дуже жорсткий метод боротьби із противниками вакцинації

У Литві діє система обов'язкового медичного страхування: жителі зобов'язані платити внески

У Литві збираються позбавити фінансової допомоги тих, хто проігнорував процес вакцинації від коронавірусу та захворів на Covid-19. Про це інформує Delfi.

Міністерство внутрішніх справ країни зареєструвало поправки до постанови про надзвичайну ситуацію, де розширило сферу використання «паспорта можливостей».

«Лікарняний не виплачуватимуть нещепленим, які захворіли на хворобу, у зв'язку з якою оголошено режим надзвичайної ситуації або карантин, за винятком тих випадків, коли людина не могла зробити щеплення за медичними показаннями», – пропонують чиновники.

Відомо, що у Литві діє система обов'язкового медичного страхування: жителі зобов'язані платити внески. Мета виплат через хворобу полягає в компенсуванні зарплатні, коли хворий не в змозі вийти на роботу.

Там же перераховані певні професії, працівники яких мають зробити вакцинацію в подібних ситуаціях з режимом надзвичайної ситуації на державному рівні або за національного локдауну.

Такий юридичний механізм дозволить роботодавцю право відстороняти працівника, якщо він не виконує вказані вимоги.

Якщо невакцинована людина працює в тій сфері, де обов'язкове щеплення від інфекційної хвороби, через яку оголошено режим надзвичайної ситуації або карантин, тестування на патоген вона оплачуватиме самотужки, або це зробить працедавець. Якщо поправки схвалять, Литва такі тести оплачувати більше не буде. Ці зміни тепер має затвердити уряд.

Додамо, що у Чернівецькій області вже вакцинували від Covid-19 п’ятьох дітей. Нещодавно у МОЗ дозволили вакцинувати дітей віком від 12 років вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

До слова, Емірати вакцинуватимуть проти коронавірусу дітей від трьох років.

А в Італії схвалили використання вакцини проти коронавірусу від американської компанії Moderna для дітей у віці 12-17 років, що зробило її другим препаратом, схваленим для підлітків, поряд із вакциною Pfizer.

Нагадаємо, у липні в Україні зробили 2,9 млн Covid-щеплень, план на серпень – 4,5 млн. Також у МОЗ повідомили, що тест на антитіла після вакцинації робити не варто.