У Лівані при зіткненнях з поліцією постраждали 35 осіб

Протестувальники вимагають звільнити заарештованих соратників

В Бейруті сталися сутички біля управління поліції, в результаті яких постраждали 35 осіб.

Про це повідомляється в Twitter ліванського Червоного Хреста.

На місце події прибули три бригади організації.

«За даними медиків, 35 осіб госпіталізовано, а ще десяти надали допомогу на місці», - йдеться в повідомленні.

Поряд з поліцейською ділянкою відбулися зіткнення між демонстрантами і правоохоронцями через те, що протестувальники вимагають звільнити заарештованих соратників.

Раніше протестуючі біля будинку прем'єр-міністра Хассана Діабі дали владі 48 годин на формування нового уряду. В іншому випадку вони обіцяли перейти до більш рішучих дій.

16 жовтня кабінет міністрів Лівану схвалив введення податку на дзвінки через Whatsapp (20 центів в день, або $6 на місяць) і мита на тютюнову продукцію ($1,3 за імпортні сигарети, $0,5 - за місцеві).

Protesters blocking some roads in #Lebanon capital Beirut w/ burning tires - protesters plan to return to the streets after a lull to force authorities to resign & form independent Govt #LebanonProtests pic.twitter.com/CEV9M4rQ7m