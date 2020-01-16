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    У Лівані при зіткненнях з поліцією постраждали 35 осіб

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    У Лівані при зіткненнях з поліцією постраждали 35 осіб

    Протестувальники вимагають звільнити заарештованих соратників

    В Бейруті сталися сутички біля управління поліції, в результаті яких постраждали 35 осіб.

    Про це повідомляється в Twitter ліванського Червоного Хреста.

    На місце події прибули три бригади організації.

    «За даними медиків, 35 осіб госпіталізовано, а ще десяти надали допомогу на місці», - йдеться в повідомленні.

    Поряд з поліцейською ділянкою відбулися зіткнення між демонстрантами і правоохоронцями через те, що протестувальники вимагають звільнити заарештованих соратників.

    Раніше протестуючі біля будинку прем'єр-міністра Хассана Діабі дали владі 48 годин на формування нового уряду. В іншому випадку вони обіцяли перейти до більш рішучих дій.

    16 жовтня кабінет міністрів Лівану схвалив введення податку на дзвінки через Whatsapp (20 центів в день, або $6 на місяць) і мита на тютюнову продукцію ($1,3 за імпортні сигарети, $0,5 - за місцеві).

    На наступний день ліванці вийшли на вулиці і перекрили ключові магістралі країни, що зв'язують столицю Бейрут з аеропортом і сирійською столицею Дамаском.

    Уряд Саада Харірі 29 жовтня подав у відставку, але демонстрації не припинилися. Мітингувальники вимагають економічних реформ і судового переслідування чиновників, замішаних у корупції.

    протест червоний хрест Twitter
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