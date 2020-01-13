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    У світі

    У Таїланді тисячі людей провели антиурядовий забіг

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    <p>Учасники акції у Бангкоку</p> - У Таїланді тисячі людей провели антиурядовий забіг

    Учасники акції у Бангкоку

    Фото: AFP

    Під час демонстрації активісти вигукували гасло «Хай живе демократія»

    У неділю в Таїланді тисячі людей взяли участь у паркових забігах по всій державі, щоб висловити протест диктаторському уряду.

    Про це повідомляє BBC.

    Щонайменше 10 тисяч осіб зареєструвалися для участі в акції в Бангкоку, а під час демонстрації  активісти вигукували гасло «Хай живе демократія».

    Ще близько трьох тисяч людей в іншому бангкокськом парку провели забіг на підтримку уряду. Подібні акції проводилися і в інших містах країни.

    Багато демонстранти піднімали руку з трьома випрямленими пальцями, жестом із фільму «Голодні ігри», який символізує єдність.

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    Протягом багатьох років Таїланд страждає від політичної нестабільності. Армія країни часто втручається в політику, з 1932 року вона захопила владу 12 разів. 

    Нагадаємо, у неділю, 12 січня, в Ірані поновилися антиурядові протести через збитий український літак, який військові помилково прийняли за крилату ракету.

    Таїланд політика протест військові активісти Бангкок демократія
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