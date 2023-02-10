У Львівській області можливі перебої зі світлом

Окупанти атакують Львівщину ракетами

У Львові 10 лютого пролунали повторні вибухи. В області сьогодні можливі перебої з електропостачанням. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

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«У Львівській області можуть бути перебої в електропостачанні. Залишайтеся в укриттях», – написав Козицький.

Місцеві жителі повідомляють, що в обласному центрі кілька хвилин тому лунали повторні вибухи. Офіційної інформації про ракетну атаку Львівщини наразі немає.

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Нагадаємо, що в Україні оголошена масштабна повітряна тривога. У кількох областях превентивні відключення електроенергії.

До слова, триває 352-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти продовжують обстрілювати мирні міста, ведуть наступальні операції та активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ. Противник, намагаючись взяти під повний контроль територію Донецької та Луганської області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.