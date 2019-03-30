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    Події в Україні

    У центрі Львова невідомі розлили понад кілограм ртуті

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    <p>Зібрану ртуть передали для подальшої утилізації</p> - У центрі Львова невідомі розлили понад кілограм ртуті

    Зібрану ртуть передали для подальшої утилізації

    Фото: ДСНС

    Рятувальники механічним способом зібрали близько 1 кг ртуті на площі 46 кв.м й обробили поверхню спеціальним розчином

    У п’ятницю, 29 березня, на одній із центральних вулиць Львова виявили близько 1 кг розлитої ртуті.

    Як повідомили у прес-центрі обласного управління ДСНС, розлиту ртуть знайшли на відкритій території поблизу смітників на вул. Глібова.

    До місця виклику негайно виїхало відділення радіаційно-хімічного та біологічного захисту загону технічної служби ГУ ДСНС України у Львівській області.

    Рятувальники механічним способом зібрали близько 1 кг ртуті на площі 46 кв.м й обробили поверхню спеціальним розчином.

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    Зібрану ртуть передали в управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради для зберігання і подальшої утилізації.

    До слова, раніше українець віз за кордон 12 кг ртуті у грілці.

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