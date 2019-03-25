Рятувальники ліквідували витік хлору в Рені, постраждала одна людина



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Триває слідство, яке з'ясує всі обставини надзвичайної події

Рятувальники ліквідували витік хлору в Рені з балона, придбаного в якості металобрухту. Про це повідомили у відділі зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України в Одеській області.

24 березня о 19:19 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на території приватного будинку по вул. Островського стався витік хлору. На місце виклику через три хвилини прибуло пожежно-рятувальне відділення 31-ї державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники встановили, що витік хлору стався з металевого балона місткістю 20 літрів, придбаного в якості металобрухту.

Рух по найближчих вулицях було перекрито. Співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій працювали в захисних костюмах. На першому етапі вони розпорошеною струменем води провели осадження парів отруйної хмари хлору на площі 10 кв.м. Потім балон був переміщений в ємність з водою і в подальшому транспортований комунальним підприємством "Водоканал" до каналізаційно-насосної станції за межі міста.

В результаті події постраждав господар будинку, якого бригадою швидкої медичної допомоги госпіталізували в стані середньої тяжкості.

У соцмережах жителі Рені повідомляють, що НП сталася в домоволодінні, де незаконно приймався металобрухт. Ведеться слідство.

Довідка: Хлор - газ жовто-зеленого кольору, з різким запахом (запах хлорного вапна), в 2,5 рази важчий за повітря, тому при витоках хлор насамперед заповнює яри, підвали, перші поверхи будівель, стелиться по підлозі. Газоподібний хлор і хімічні сполуки, що містять хлор в активній формі, небезпечні для здоров'я людини (токсичні). Розрізняють гострі отруєння, що виникають при одноразовому попаданні в організм отруйної речовини і хронічні, обумовлене систематичним впливом на організм малих доз токсичної речовини протягом тривалого часу. Хлор подразнює слизові оболонки очей і дихальних шляхів. До первинних запальних змін зазвичай приєднується вторинна інфекція. Гостре отруєння розвивається майже негайно. При вдиханні середніх і низьких концентрацій хлору з'являються тиск і біль у грудях, сухий кашель, прискорене дихання, різь в очах, сльозотеча, підвищення вмісту лейкоцитів у крові, підвищення температури тіла. Можливі бронхопневмонія, токсичний набряк легенів, депресивні стани, судоми, пневмосклероз; можливі активізація туберкульозу легень.

Джерело: Трасса Е-95