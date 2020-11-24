Львівські лікарі показали, як виглядають легені тяжкохворих на Сovid-19
Коронавірус сильно «б’є» по легенях
«Це одні з найстрашніших легень, які я бачила в житті», – сказала очільниця реанімації
Львівські лікарі показали фото, як виглядають легені у пацієнтів, які мають тяжкий перебіг коронавірусу.
Відповідні фото на своїй сторінці у Facebook оприлюднила журналістка Ірина Заславець.
«Це одні з найстрашніших легень, які я бачила в житті», – сказала мені щойно очільниця реанімації клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова», – розповіла журналістка.
Заславець додала, що до вищевказаного медзакладу у Львові привезли 18 хворих на коронавірус пацієнтів із Винників. Семеро із них знаходяться у критичному стані у реанімації.
Раніше лікарі назвали ознаки, які вказують на розвиток прихованої пневмонії.