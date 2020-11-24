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    Здоров'я

    Львівські лікарі показали, як виглядають легені тяжкохворих на Сovid-19

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    <p>Коронавірус сильно &laquo;б&rsquo;є&raquo; по легенях</p> - Львівські лікарі показали, як виглядають легені тяжкохворих на Сovid-19

    Коронавірус сильно «б’є» по легенях

    Фото ілюстративне

    «Це одні з найстрашніших легень, які я бачила в житті», – сказала очільниця реанімації

    Львівські лікарі показали фото, як виглядають легені у пацієнтів, які мають тяжкий перебіг коронавірусу.

    Відповідні фото на своїй сторінці у Facebook оприлюднила журналістка Ірина Заславець.

    «Це одні з найстрашніших легень, які я бачила в житті», – сказала мені щойно очільниця реанімації клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова», – розповіла журналістка.

    Заславець додала, що до вищевказаного медзакладу у Львові привезли 18 хворих на коронавірус пацієнтів із Винників. Семеро із них знаходяться у критичному стані у реанімації.

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    Львівські лікарі показали, як виглядають легені тяжкохворих на Сovid-19
    Львівські лікарі показали, як виглядають легені тяжкохворих на Сovid-19

    Раніше лікарі назвали ознаки, які вказують на розвиток прихованої пневмонії.

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    Теги: здоров'я Львів лікар лікарня коронавірус
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