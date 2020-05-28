Представники ООН відреагували на зґвалтування в Кагарлику



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Поліцейських, підозрюваних у зґвалтуванні, затримано Фото: ДБР

Місія з прав людини стурбована і засуджує злочини в поліцейській дільниці в Кагарлику

Моніторингова місія ООН з прав людини закликала українських правоохоронців швидко і ретельно розслідувати тортури і зґвалтування в Кагарлику, вчинені поліцейськими.

Про це місія повідомила в Facebook.

Місія з прав людини стурбована і засуджує злочини в поліцейській дільниці в Кагарлику.

В ООН нагадали, що раніше спецдоповідач Нільс Мельцер підкреслював, що Україні «необхідно прийняти швидкі та ефективні заходи для зміни культури поліції, яка, очевидно, все ще вважає жорстоке поводження прийнятним».

«Ми закликаємо Державне бюро розслідувань і Офіс генерального прокурора провести ефективне, швидке, ретельне і неупереджене розслідування всіх передбачуваних злочинів з боку поліції, включаючи нещодавній інцидент в Кагарлику», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 26 травня суд заарештував двох поліцейських, подозрюваних у зґвалтуванні жінки і побитті чоловіка в Кагарлику.

Раніше прокуратура Київської області повідомила деякі подробиці справи щодо зґвалтування та нанесення тілесних ушкоджень потерпілим у Кагарлицькому відділі поліції. Так, один із правоохоронців, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, застосував тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка. Зокрема, вдягав на неї протигаз, застосовував кайданки та здійснював постріли з табельної зброї над головою. Після цього, кілька разів зґвалтував потерпілу.

Крім цього, поліцейські застосували фізичну силу відносно чоловіка, який у цей же час перебував у приміщенні відділення поліції.

За наказом начальника Головного управління Національної поліції у Київській області у Караглик відряджені представники обласного управління поліції, які здійснюватимуть керівництво місцевим відділом.