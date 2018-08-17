У Львові повністю відновили рух електротранспорту після негоди



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Комунальні служби досі працюють над ліквідацією негоди

Рух електротранспорту у Львові після зливи відновлено повністю. Про це повідомили у прес-службі Львіської міської ради.

Зазначається, станом на 21:20 годину рух тролейбусів і трамваїв в місті відновлено повністю.

Пошкоджень вагони трамваїв не зазнали.

Комунальні служби досі працюють над ліквідацією негоди.

Нагадаємо, в мерії створено координаційний штаб для ліквідації наслідків негоди. Зараз до роботи заучені всі служби міста. Завтра для комунальних підприємств також оголошено робочий день.

Мешканців міста просять про усі надзвичайні ситуації повідомляти «Гарячу лінію міста» за тел. 15−80, аби комунальні служби оперативно реагували та усували недоліки негоди.

Як раніше повідомив «Главком», у Києві внаслідок нічної зливи пошкоджено десятки дерев, підтоплені кілька вулиць. Зокрема, після нічної грози затопило Хрещатик.

Грозу, що пройшлася у ніч на 16 серпня Києвом, супроводжував сильний град.

Негода вирвала вишку зв’язку на даху будинку.

У Києві на вулиці Гоголівській сильний потік води підняв одну автівку і поставив двома колесами на іншу.

Укргідрометцентр заявив, що не зміг спрогнозувати бурі, яка вночі прокотилася Києвом і призвала до руйнувань і збитків, через неможливість 100% прогнозування погоди.

Нагадаємо, у четвер, 16 серпня в Україні збережеться спекотна погода, прохолодно буде тільки на заході країни.

Раніше синоптики повідомили, якою буде погода найближчими днями.

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