У Львові створено штаб для ліквідації наслідків негоди



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Фото: facebook.com/igor.zinkevych Наслідки зливи у Львові

Зараз аварійні бригади у Львові чистять дощоприймачі

У міській раді Львова створено координаційний штаб для ліквідації наслідків зливи, яка підтопила низку вулиць міста.

Про це повідомили у прес-службі мерії.

Як зазначила директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Ірина Маруняк до роботи заучені всі служби міста. Завтра, 18 серпня, для комунальних підприємств також оголошено робочий день.

«Зараз аварійні бригади чистять дощоприймачі. Працівники ЛМКП «Львівводоканал» встановлюють кришки люків. Також техніка «Львівводоканал» залучена до роботи на вул. Торф’яній, де підтопило перший поверх будинку, де розміщені офісні приміщення. Працюють всі працівники ЛКП, вони розчищають прибордюрну частину, збирають землю і намул. Завтра для всіх працівників ЛКП оголошено робочий день. Також сформовані групи, які обстежують підвальні приміщення на вулицях, де було найбільше води — це вул. Сахарова, Городоцька, Богуна, Чорновола, Джерельна тощо», — повідомила Ірина Маруняк.

Мешканців міста просять про усі надзвичайні ситуації повідомляти «Гарячу лінію міста» за тел. 15−80, аби комунальні служби оперативно реагували та усували недоліки негоди.

Нагадаємо, 17 серпня у Львові в результаті зливи затопило вулиці міста, у зв'язку з чим рух транспорту було паралізовано. У деяких районах міста випав град.

Як раніше повідомив «Главком», у Києві внаслідок нічної зливи пошкоджено десятки дерев, підтоплені кілька вулиць. Зокрема, після нічної грози затопило Хрещатик.

Грозу, що пройшлася у ніч на 16 серпня Києвом, супроводжував сильний град.

Негода вирвала вишку зв’язку на даху будинку.

У Києві на вулиці Гоголівській сильний потік води підняв одну автівку і поставив двома колесами на іншу.

Укргідрометцентр заявив, що не зміг спрогнозувати бурі, яка вночі прокотилася Києвом і призвала до руйнувань і збитків, через неможливість 100% прогнозування погоди.

Нагадаємо, у четвер, 16 серпня в Україні збережеться спекотна погода, прохолодно буде тільки на заході країни.

Раніше синоптики повідомили, якою буде погода найближчими днями.

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