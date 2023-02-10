У Львові та області пролунали вибухи

В області працює ППО

Сьогодні, 10 лютого, під час повітряної тривоги у Львовів та області пролунали вибухи. Як повідомив очільник Львівської ОВА, на Львівщині працює ППО.

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Про звуки вибухів у Львові також повідомив мер міста Андрій Садовий.

«У Львові чути вибухи. Працює ППО», – поінформував він.

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Нагадаємо, що масштабна повітряна тривога триває. Не нехтуйте власною безпекою – залишайтеся в укриттях.

У ніч на 10 лютого російські окупанти влаштували Запоріжжю масовану атаку. За годину у місті зафіксовано 17 ворожих прильотів.

Також росіяни гатили по Харкову. У місті зафіксовано приблизно десять вибухів. Ворог цілив по об‘єктах критичної інфраструктури.

Сьогодні зранку речник Одеської ОВА Сергій Братчук попередив про високу загрозу ворожих ракетних і авіаційних атак. У Чорному морі ворог триває напоготові 20 «Калібрів».