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    У Мадриді хочуть заборонити здавати квартири туристам

    • Сьогодні, 20:45
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    Туристи у Мадриді&nbsp;
    Туристи у Мадриді 

    Різні обмеження будуть застосовуватися до чотирьох зон міста, причому найсуворіші обмеження будуть в центральному районі

    Мерія Мадрида готує нові суворі правила, які фактично повністю заборонять здавати приватне житло в іспанській столиці для туристів.

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    Про це повідомляє The Local.

    Нові заходи були оголошені на цьому тижні в рамках боротьби з масовим туризмом, на який скаржаться місцеві жителі. За їхніми словами, через сервіси на зразок Airbnb зростає орендна плата і для них.

    У мерії заявили, що нові правила призначені «для збереження використання будівель в якості житла, таким чином, запобігаючи використанню житла виключно для туристів».

    Різні обмеження будуть застосовуватися до чотирьох зон міста, причому найсуворіші обмеження будуть в центральному районі.

    Нові правила забороняють оренду туристичних квартир більш ніж 90 днів на рік. Вони також будуть перешкоджати перетворенню цілих багатоквартирних будинків на житло для туристів без спеціальної ліцензії, як у готелів, і мораторій на видачу таких ліцензій буде, щонайменше, на рік.

    Від квартир для туристів в Центральній зоні вимагатимуть окремого входу на вулицю від постійних жителів, що фактично виключає всі квартири, крім розташованих на першому поверсі.

    У квітні іспанське курортне місто Пальма на острові Майорка заявило, що заборонить здавати власникам квартир апартаменти для туристів.

    Раніше Барселона також заявила, що буде вести боротьбу з сервісами по оренді приватного житла, накладаючи великі штрафи.

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