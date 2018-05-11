У Мадриді хочуть заборонити здавати квартири туристам

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Туристи у Мадриді

Різні обмеження будуть застосовуватися до чотирьох зон міста, причому найсуворіші обмеження будуть в центральному районі

Мерія Мадрида готує нові суворі правила, які фактично повністю заборонять здавати приватне житло в іспанській столиці для туристів.

Про це повідомляє The Local.

Нові заходи були оголошені на цьому тижні в рамках боротьби з масовим туризмом, на який скаржаться місцеві жителі. За їхніми словами, через сервіси на зразок Airbnb зростає орендна плата і для них.

У мерії заявили, що нові правила призначені «для збереження використання будівель в якості житла, таким чином, запобігаючи використанню житла виключно для туристів».

Різні обмеження будуть застосовуватися до чотирьох зон міста, причому найсуворіші обмеження будуть в центральному районі.

Нові правила забороняють оренду туристичних квартир більш ніж 90 днів на рік. Вони також будуть перешкоджати перетворенню цілих багатоквартирних будинків на житло для туристів без спеціальної ліцензії, як у готелів, і мораторій на видачу таких ліцензій буде, щонайменше, на рік.

Від квартир для туристів в Центральній зоні вимагатимуть окремого входу на вулицю від постійних жителів, що фактично виключає всі квартири, крім розташованих на першому поверсі.

У квітні іспанське курортне місто Пальма на острові Майорка заявило, що заборонить здавати власникам квартир апартаменти для туристів.

Раніше Барселона також заявила, що буде вести боротьбу з сервісами по оренді приватного житла, накладаючи великі штрафи.