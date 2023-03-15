У МАГАТЕ є «життєздатне» рішення по ЗАЕС - Гроссі

Мова йде про мирне урегулювання

У Міжнародного агентства з атомної енергії є "життєздатне рішення" для організації безпечної роботи окупованої росіянами Запоріжської АЕС. Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі в ході виступу у Центрі стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні, пише Укрінформ.

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Мова не йде про політичне вирішення конфлікта. Він каже, що працював над цією ідеєю впродовж місяців і вона потребує міжнародної підтримки.

«Звісно, це рішення має бути політично можливим, а також життєздатним. І у мене склалося враження, що ми маємо на столі життєздатне рішення», – зазначив керівник МАГАТЕ.

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Генеральний директор агентства додав, що вони не шукають шляхи політичного вирішення конфлікта, а хочуть розв'язати проблему ядерної безпеки.

«І я відчув минулого тижня, коли найбільша атомна електростанція в Європі вшосте була змушена ввімкнути аварійні дизельні генератори, що ми не мали опинитися в такому становищі», – зауважив Гроссі.

Нагадаємо, США, ЄС, інші країни Заходу неодноразово закликали рф вивести війська з території Запорізької атомної електростанції та повернути Україні контроль над найбільшою АЕС у Європі. Запорізька атомна електростанція контролються російськими окупаційними військами з березня 2022 року.