У МАГАТЕ є «життєздатне» рішення по ЗАЕС - Гроссі
Мова йде про мирне урегулювання
У Міжнародного агентства з атомної енергії є "життєздатне рішення" для організації безпечної роботи окупованої росіянами Запоріжської АЕС. Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі в ході виступу у Центрі стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні, пише Укрінформ.
Мова не йде про політичне вирішення конфлікта. Він каже, що працював над цією ідеєю впродовж місяців і вона потребує міжнародної підтримки.
«Звісно, це рішення має бути політично можливим, а також життєздатним. І у мене склалося враження, що ми маємо на столі життєздатне рішення», – зазначив керівник МАГАТЕ.
Генеральний директор агентства додав, що вони не шукають шляхи політичного вирішення конфлікта, а хочуть розв'язати проблему ядерної безпеки.
«І я відчув минулого тижня, коли найбільша атомна електростанція в Європі вшосте була змушена ввімкнути аварійні дизельні генератори, що ми не мали опинитися в такому становищі», – зауважив Гроссі.
Нагадаємо, США, ЄС, інші країни Заходу неодноразово закликали рф вивести війська з території Запорізької атомної електростанції та повернути Україні контроль над найбільшою АЕС у Європі. Запорізька атомна електростанція контролються російськими окупаційними військами з березня 2022 року.
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