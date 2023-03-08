Поблизу ЗАЕС активізувалися бойові дії. МАГАТЕ виступило з тривожною заявою

Гроссі: «Ведеться відкрита дискусія з приводу наступу та контрнаступу поблизу ЗАЕС»

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили про активізацію бойових дій поблизу Запорізької АЕС, де окупантам не вистачає персоналу. Крім того, на території ЗАЄС побільшало російських військових. Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі на раді керуючих Агентства.

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«В останні кілька тижнів на ЗАЕС зростає кількість військових формувань. Наша команда на станції повідомила про посилення військових дій у підприємства. Ведеться відкрита дискусія з приводу наступу та контрнаступу поблизу об'єкта. Моє просте питання: чи чекаємо ми на ядерну надзвичайну ситуацію, перш ніж реагувати?», – зазначив Гроссі.

Глава МАГАТЄ зазначив, що ситуація на Запорізькій АЕС підкреслює нагальну необхідність створення демілітаризованої зони навколо станції. Він додав, що активізував консультації щодо цього і з Україною, і з Росією.

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Раніше повідомлялося, що спецслужби РФ намагалися отримати доступ до проєктної документації українських АЕС.

До слова, триває 378-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Продовжують безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута, Кам’янки, Авдіївки та Мар’їнки Донецької області. Минулої доби наші захисники відбили понад 100 атак противника на зазначених напрямках.