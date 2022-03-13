У Маріуполь їде колона з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації на зворотному шляху
Працюватимуть гуманітарні коридори за низкою напрямків
Сьогодні, 13 березня, в Маріуполь з Бердянська продовжує рух колона з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації мирних мешканців на зворотному шляху. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
Окрім цього, сьогодні працюватимуть гуманітарні коридори ще за низкою напрямків:
Бородянка – Пісківка – Малин – Радомишль – Житомир;
Світильня – Плоске – Гоголів – Красилівка – Квітневе – Бровари;
Перемога – Лук’янівка – Лукаші – Корніївка – Недра – Садове – Березань – Бориспіль – Київ;
Велика Димерка – Бровари;
Кремінна – Лиман;
Рубіжне – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Слов’янськ;
Попасна – Бахмут – Слов’янськ;
Гірське – Лисичанськ – Бахмут – Слов’янськ;
Щастя – Новоайдар – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Слов’янськ.
«Евакуація проводиться безкоштовно», – підкреслив Кирило Тимошенко.
Нагадаємо, у Сумській області в неділю, 13 березня, не передбачено гуманітарних коридорів. Про це повідомив голова Сумської ОДА/ОВА Дмитро Живицький.