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    У Маріуполь їде колона з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації на зворотному шляху

    Жителі Маріуполя продовжують шукати порятунок - У Маріуполь їде колона з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації на зворотному шляху
    Жителі Маріуполя продовжують шукати порятунок
    з відкритих джерел

    Працюватимуть гуманітарні коридори за низкою напрямків

    Сьогодні, 13 березня, в Маріуполь з Бердянська продовжує рух колона з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації мирних мешканців на зворотному шляху. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

    Окрім цього, сьогодні працюватимуть гуманітарні коридори ще за низкою напрямків:

    Бородянка – Пісківка – Малин – Радомишль – Житомир;

    Світильня – Плоске – Гоголів – Красилівка – Квітневе – Бровари;

    Перемога – Лук’янівка – Лукаші – Корніївка – Недра – Садове – Березань – Бориспіль – Київ;

    Велика Димерка – Бровари;

    Кремінна – Лиман;

    Рубіжне – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Слов’янськ;

    Попасна – Бахмут – Слов’янськ;

    Гірське – Лисичанськ – Бахмут – Слов’янськ;

    Щастя – Новоайдар – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Слов’янськ.

    «Евакуація проводиться безкоштовно», – підкреслив Кирило Тимошенко.

    Нагадаємо, у Сумській області в неділю, 13 березня, не передбачено гуманітарних коридорів. Про це повідомив голова Сумської ОДА/ОВА Дмитро Живицький.

    Теги: Маріуполь війна Кирило Тимошенко евакуація #stoprussia
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    У Маріуполь їде колона з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації на зворотному шляху