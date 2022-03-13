У Маріуполь їде колона з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації на зворотному шляху

Працюватимуть гуманітарні коридори за низкою напрямків

Сьогодні, 13 березня, в Маріуполь з Бердянська продовжує рух колона з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації мирних мешканців на зворотному шляху. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Окрім цього, сьогодні працюватимуть гуманітарні коридори ще за низкою напрямків:

Бородянка – Пісківка – Малин – Радомишль – Житомир;

Світильня – Плоске – Гоголів – Красилівка – Квітневе – Бровари;

Перемога – Лук’янівка – Лукаші – Корніївка – Недра – Садове – Березань – Бориспіль – Київ;

Велика Димерка – Бровари;

Кремінна – Лиман;

Рубіжне – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Слов’янськ;

Попасна – Бахмут – Слов’янськ;

Гірське – Лисичанськ – Бахмут – Слов’янськ;

Щастя – Новоайдар – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Слов’янськ.

«Евакуація проводиться безкоштовно», – підкреслив Кирило Тимошенко.

Нагадаємо, у Сумській області в неділю, 13 березня, не передбачено гуманітарних коридорів. Про це повідомив голова Сумської ОДА/ОВА Дмитро Живицький.