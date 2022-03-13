На Сумщині в неділю не буде гуманітарних коридорів
На 13 березня в планах влади робота за гуманітарними маршрутами в Київській, Луганській областях, а також за лінією Запоріжжя-Маріуполь (через Бердянськ)
У Сумській області в неділю, 13 березня, не передбачено гуманітарних коридорів. Про це повідомив голова Сумської ОДА/ОВА Дмитро Живицький.
«13 березня 2022 «зелених коридорів» не буде. Ми продовжуємо працювати над їх організацією і надалі», – повідомив Живицький.
На 13 березня в планах влади робота за гуманітарними маршрутами в Київській, Луганській областях, а також за лінією Запоріжжя-Маріуполь (через Бердянськ).
Нагадаємо, окупанти розікрали гуманітарний конвой, що слідував до Маріуполя.
Також рашисти розстріляли жінок та дітей на Київщині: семеро загиблих.
Як відомо, поки йшла евакуація окупанти рознесли станцію швидкої допомоги у Тростянці.