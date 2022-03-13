На Сумщині в неділю не буде гуманітарних коридорів

13 березня в Сумській області не діятимуть «зелені коридори»

13 березня в Сумській області не діятимуть «зелені коридори»

На 13 березня в планах влади робота за гуманітарними маршрутами в Київській, Луганській областях, а також за лінією Запоріжжя-Маріуполь (через Бердянськ)

У Сумській області в неділю, 13 березня, не передбачено гуманітарних коридорів. Про це повідомив голова Сумської ОДА/ОВА Дмитро Живицький.

«13 березня 2022 «зелених коридорів» не буде. Ми продовжуємо працювати над їх організацією і надалі», – повідомив Живицький.

На 13 березня в планах влади робота за гуманітарними маршрутами в Київській, Луганській областях, а також за лінією Запоріжжя-Маріуполь (через Бердянськ).

Нагадаємо, окупанти розікрали гуманітарний конвой, що слідував до Маріуполя.

Також рашисти розстріляли жінок та дітей на Київщині: семеро загиблих.

Як відомо, поки йшла евакуація окупанти рознесли станцію швидкої допомоги у Тростянці.

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