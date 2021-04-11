Мережі «АТБ» загрожує штраф: у МОЗ розповіли деталі

Держпродспоживслужба оштрафує мережу «АТБ» за дозвіл пускати в магазини мережі людей без масок

За недотримання карантину компаніями або організаціями передбачений штраф в розмірі 3400−5100 гривень

Міністерство охорони здоров’я України ініціювало перевірку мережі магазинів «АТБ», де, як повідомляється, скасували масковий режим для відвідувачів.

Про це на пресбрифінгу заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє Інтерфакс–Україна.

«Ми отримали інформацію, що «АТБ» внутрішнім розпорядженням скасувало заборону пускати в магазин людей без маски. Ми попросили Держпродспоживслужбу перевірити ці внутрішні процедури, оскільки законодавство забороняє запускати людей без масок в магазини і обслуговувати їх на касі», – сказав Ляшко.

За словами представника МОЗ, в разі підтвердження цієї інформації «АТБ» оштрафують за порушення карантинних обмежень.

«Ми розуміємо, що не можна штрафувати магазин за те, що покупець зняв маску в середині магазину, але допуск в магазин і обслуговування на касі без одягненою маски – це порушення карантинних обмежень. За це повинні бути притягнуті до відповідальності. Госпродпотребслужба приверне», – сказав він.

В Україні діє обов’язковий масковий режим в громадських місцях. За відсутність маски або респіратора для громадян встановлено штраф від 170 до 255 гривень. Оштрафувати можуть і в тому випадку, якщо маска є, але вона не закриває ніс і рот належним чином.

За недотримання карантину компаніями або організаціями передбачений штраф в розмірі 3400−5100 гривень.

Зазначимо, серед українців зростає кількість прихильників жорсткого локдауну. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» 6-7 квітня. Так, 65% опитаних громадян підтримують запровадження локдауну, 33% – не підтримують.

До слова, мережа супермаркетів АТБ оголосила про підвищення цін. Таке рішення в компанії пояснюють тим, що більшість постачальників заявили про підвищення цін на товари на 5-25% через подорожчання сировини і палива.

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