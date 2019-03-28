У Маріуполі іноземець підшукував жінок для секс-рабства у Туреччині



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Фото: don.gp.gov.ua

Затримали 41-річного жителя Стамбула 25 березня на виїзді з Маріуполя разом із 20-річною жертвою

У Маріуполі суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі півмільйона грн громадянину Туреччини, якого підозрюють у торгівлі людьми. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

«Жовтневим районним судом міста Маріуполя задоволено клопотання слідчого Головного управління Національної поліції України в Донецькій області, погодженого прокуратурою Донецької області про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб стосовно громадянина Туреччини, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України – торгівля людьми», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Водночас суд визначив у заставу у розмірі 500 тис. грн.

Фото: don.gp.gov.ua

За інформацією слідчих, 41-річний мешканець Стамбула за попередньою змовою з іншою особою шукав на території міста Маріуполь молодих жінок, які були у скрутному соціальному та матеріальному становищі, з метою вербування та переправлення жінок до Туреччини для сексуальної експлуатації.

Затримали чоловіка 25 березня на виїзді з Маріуполя разом із 20-річною жертвою. Вони саме прямували до аеропорту Запоріжжя. Тоді ж затриманому повідомили про підозру.

Наразі досудове розслідування триває.