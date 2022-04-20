Міста більше немає: ЗМІ опублікували карту пошкоджених будівель у Маріуполі

Маріуполь знаходиться в облозі з 1 березня

Бої зрівняли із землею більшу частину Маріуполя, який понад місяць перебуває в облозі загарбниками з РФ.

Видання The Wall Street Journal опублікував карту руйнувань, обложеного російськими окупантами Маріуполя в результаті бойових дій.

Як повідомляє видання, аналіз радарних даних із супутників, проведений компанією Masae Analytics, яка використовує супутникові дані для оцінки пошкоджень будівель, показав, що станом на 5 квітня постраждала більша частина міста.

Зазначається, що бої зрівняли із землею більшу частину Маріуполя, який понад місяць перебуває в облозі загарбниками з РФ.

Епіцентром бойових дій стали райони навколо двох великих металургійних заводів, Азовсталі та Металургійного комбінату імені Ілліча, де раніше працювало близько 40 тис. осіб.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські військові хочуть стерти «Азовсталь» з обличчя землі. Тож окупанти готують тритонні «сюрпризи» з неба, про які заявив ростовський командир взводу загарбників.

Як повідомлялося, окупаційні війська почали штурм українських позицій на заводі «Азовсталь»в Маріуполі.

Нагадаємо, засновник і перший командир полку «Азов» Андрій Білецький вважає, що звільнити Маріуполь від російської окупації вдасться після успішної битви за Донбас.