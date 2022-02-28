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    Жителі Іванкова врятували роботи Марії Приймаченко

    Народна художниця України Марія Приймаченко створила понад 800 картин - Жителі Іванкова врятували роботи Марії Приймаченко
    Народна художниця України Марія Приймаченко створила понад 800 картин
    фото із відкритих джерел

    Росіяни спалили унікальний музей майстрині під Києвом

    Російські окупанти зруйнували історико-краєзнавчий музей в Іванкові, що Київській області. Роботи художниці Марії Приймаченко ще вчора вважали втраченими, однак місцевим жителям вдалося їх врятувати.

    Інформація про врятовані легендарні роботи відомої народної художниці, що зберігалися в місцевому історико-краєзнавчому музеї, з'явилась на сторінці журналістки Тетяни Гончарової. Вона наголосила, музей – відбудують.

    «Роботи Приймаченко іванківці винесли по хатах! Вони не згоріли! Слава українцям! Музей відбудуємо!» – зазначила журналістка.

    Марія Приймаченко – українська народна художниця в жанрі «наївного мистецтва», лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка, народна художниця України. Створила понад 800 картин.

    27 лютого у результаті військової агресії Росії проти України в містечку Іванків, що під Києвом, згорів історико-краєзнавчий музей.

    Додамо, що село Іванків Київської області зазнало масштабних руйнувань унаслідок атаки «русского мира».

    Як повідомляв «Главком», міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко звернувся до ЮНЕСКО з проханням позбавити Росію статусу члена організації і змінити країну-організатора 45-ї сесії Комітету всесвітньої спадщин.

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    Теги: окупанти міністр музеї Київщина ЮНЕСКО музей село
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    Жителі Іванкова врятували роботи Марії Приймаченко