Жителі Іванкова врятували роботи Марії Приймаченко

Росіяни спалили унікальний музей майстрині під Києвом

Російські окупанти зруйнували історико-краєзнавчий музей в Іванкові, що Київській області. Роботи художниці Марії Приймаченко ще вчора вважали втраченими, однак місцевим жителям вдалося їх врятувати.

Інформація про врятовані легендарні роботи відомої народної художниці, що зберігалися в місцевому історико-краєзнавчому музеї, з'явилась на сторінці журналістки Тетяни Гончарової. Вона наголосила, музей – відбудують.

«Роботи Приймаченко іванківці винесли по хатах! Вони не згоріли! Слава українцям! Музей відбудуємо!» – зазначила журналістка.

Марія Приймаченко – українська народна художниця в жанрі «наївного мистецтва», лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка, народна художниця України. Створила понад 800 картин.

27 лютого у результаті військової агресії Росії проти України в містечку Іванків, що під Києвом, згорів історико-краєзнавчий музей.

Додамо, що село Іванків Київської області зазнало масштабних руйнувань унаслідок атаки «русского мира».

Як повідомляв «Главком», міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко звернувся до ЮНЕСКО з проханням позбавити Росію статусу члена організації і змінити країну-організатора 45-ї сесії Комітету всесвітньої спадщин.



