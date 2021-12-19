У Маріуполі вітер звалив новорічну ялинку (відео)

Ялинка не встояла під вітром, ніхто не постраждав

Ялинка не витримала поривистого вітру та похилилася

У Маріуполі сьогодні ввечері через сильний вітер впала новорічна ялинка. Це вже третій подібний випадок за останній тиждень в Україні. Про це повідомляє місцеве видання MRPL.CITY.

Новорічна ялинка була встановлена на Театральній площі міста. На відео можна побачити, що імовірною причиною інциденту став сильний вітер. Ялинка не витримала, похилилася та впала на землю під власною ж вагою.

Як падала маріупольська ялинка Автор: Мариупольское телевидение

Як зазначає місцеве видання, люди, які перебували біля ялинки, встигли розбігтися, тому ніхто не постраждав. Наразі на місці пригоди працюють поліцейські, які не підпускають людей до зламаного дерева.

Також на Театральну площу прибули робітники, які спробують поставити ялинку на місце.

До слова, у Лебедині, що на Сумщині, впала новорічна ялинка, яка стояла на площі Соборній. Про це розповів «Суспільному» міський голова Лебедина Олександр Бакликов. За його словами, сталося це через вітер.

Раніше повідомлялося, що на Житомирщині новорічна ялинка залишила без інтернету кілька населених пунктів. Ялинку зрізали в селі Булдичів за 20 км від Романова, аварійне дерево корінням підіймало фундамент адмінбудівлі. Під час доставки ялинка незв’язаним гіллям зачепила та обірвала інтернет-кабелі на стовпах у селах Романівка та Корчівка: провайдер зазначає, що дерево обірвало оптоволоконний зв'язок, завдавши чималого збитку.

Нагадаємо, у Кривому Розі пенсіонерка спалила одну з найбільших ялинок міста, коли намагалася зігрітися.

Читайте також: