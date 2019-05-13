Одеські правоохоронці затримали двох чоловіків, які вербували жінок у сексуальне рабство



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За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають

Заходи по перекриттю міжнародного каналу торгівлі людьми, через який українські жінки потрапляли у сексуальне рабство на територію Ізраїлю, проводили працівники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, ГУНП в Одеській області, спільно зі слідчим управлінням ГУНП, Державною прикордонною службою України та під процесуальним керівництвом одеської обласної прокуратури.

Про це інформує ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Організатора злочину - 34-річного уродженця Одеської області - правоохоронці затримали на центральному вокзалі в м. Мелітополь під час спроби переправлення за кордон двох наших співвітчизниць. А в Ізмаїлі був затриманий його 41-річний спільник, який безпосередньо вербував українських дівчат у сексуальне рабство та сприяв оформленню документів для виїзду за кордон.

Підбираючи молодих жінок, які перебували в уразливому стані, зловмисники за роботу в ізраїльських борделях пропонували їм заробіток у розмірі трьох тисяч доларів США на місяць, проживання в орендованій заздалегідь квартирі та оплату усіх витрат, пов’язаних з виїздом за кордон.





Наразі обидва правопорушники затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У них вилучені речові докази злочинної діяльності: гроші, смартфони, планшет, білети на автобус сполученням Одеса-Мелітополь, закордонний паспорт.