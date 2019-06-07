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    На Львівщині поліція припинила діяльність трьох «реабілітаційних» центрів із 87 людьми (фото)

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    На Львівщині поліція припинила діяльність трьох «реабілітаційних» центрів із 87 людьми (фото)
    Фото: lv.npu.gov.ua

    Центри спеціалізувалися на лікуванні від наркотичної та алкогольної залежності

    Співробітники поліції 5 червня припинили діяльність трьох незаконних реабілітаційних центрів, у яких утримувалися 87 людей, у Львівській області. Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Львівській області.

    Центри спеціалізувалися на лікуванні від наркотичної та алкогольної залежності.

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    «Всього в центрах незаконно перебувало 87 людей. Вартість для однієї особи за один місяць становила від 8 до 12 тис. грн, також додатково оплачувалися інші «медичні» послуги», - сказано в повідомленні.

    Під час проведення санкціонованих обшуків у приміщеннях реабілітаційних центрів було виявлено та вилучено: коштів на суму близько півмільйона гривень, засоби зв'язування зі слідами крові, комп'ютерна техніка, записи зі списками пацієнтів, їхніми покараннями, витратами закладів тощо.

    Також в одному із центрів було виявлено пакет із пігулками, ампулами, шприцами та іншими медикаментами.

    Поліція затримала керівника організації, яка організувала центри, 34-річного уродженця Луганщини, зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

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    На Львівщині поліція припинила діяльність трьох «реабілітаційних» центрів із 87 людьми (фото)
    На Львівщині поліція припинила діяльність трьох «реабілітаційних» центрів із 87 людьми (фото)
    На Львівщині поліція припинила діяльність трьох «реабілітаційних» центрів із 87 людьми (фото)
    На Львівщині поліція припинила діяльність трьох «реабілітаційних» центрів із 87 людьми (фото)
    Фото: lv.npu.gov.ua

    Зловмиснику поліцейські повідомили про підозру в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч.2 ст.149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу.

    Максимальне покарання, передбачене санкціями статей - від п'яти до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

    Досудове розслідування триває.

    Як повідомлялось, з «реабілітаційного центру» на Запоріжжі поліція звільнила 80 заручників.

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