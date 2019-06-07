На Львівщині поліція припинила діяльність трьох «реабілітаційних» центрів із 87 людьми (фото)



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Фото: lv.npu.gov.ua

Центри спеціалізувалися на лікуванні від наркотичної та алкогольної залежності

Співробітники поліції 5 червня припинили діяльність трьох незаконних реабілітаційних центрів, у яких утримувалися 87 людей, у Львівській області. Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Центри спеціалізувалися на лікуванні від наркотичної та алкогольної залежності.

«Всього в центрах незаконно перебувало 87 людей. Вартість для однієї особи за один місяць становила від 8 до 12 тис. грн, також додатково оплачувалися інші «медичні» послуги», - сказано в повідомленні.

Під час проведення санкціонованих обшуків у приміщеннях реабілітаційних центрів було виявлено та вилучено: коштів на суму близько півмільйона гривень, засоби зв'язування зі слідами крові, комп'ютерна техніка, записи зі списками пацієнтів, їхніми покараннями, витратами закладів тощо.

Також в одному із центрів було виявлено пакет із пігулками, ампулами, шприцами та іншими медикаментами.

Поліція затримала керівника організації, яка організувала центри, 34-річного уродженця Луганщини, зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Зловмиснику поліцейські повідомили про підозру в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч.2 ст.149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей - від п'яти до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування триває.

Як повідомлялось, з «реабілітаційного центру» на Запоріжжі поліція звільнила 80 заручників.