У Медведчука назвали обшуки СБУ «репресіями»

Лідери партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук, Сергій Льовочкін та Юрій Бойко на автопробігу на честь Дня перемоги над нацизмом, Київ, 9 травня 2020 рік

Проросійська партія повʼязала дії прокуратури і Служби безпеки зі своїми акціями на 9 травня

У проросійській партії «Опозиційна платформа – За життя» назвали політичними репресіями та помстою обшуки у членів партії Віктора Медведчука і Тараса Козака.

«Обшуки, проведені вдома у Віктора Медведчука і у члена політради партії Тараса Козака, висування їм підозр, черговий обшук, проведений в офісі партії «Опозиційна платформа – За життя», є помстою і розправою над головою Політради найбільшої опозиційної партії», – заявила пресслужба ОПЗЖ.

В партії зазначили, що про підозри Медведчуку та Козаку повідомили через два дні після акцій ОПЗЖ до 9 травня.

«Влада відповіла політичними репресіями проти Віктора Медведчука. Не зумівши довести обгрунтованість репресій під виглядом санкцій, каральна машина поліцейської держави пішла на нове беззаконня – заявила про висунення підозр Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку», – додали в ОПЗЖ.

У Службі безпеки України підтвердили, що в будинку проросійського політика, народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука в Києві відбуваються обшуки. Віктор Медведчук поки не коментував обшуки. Генпрокурор України Ірина Венедіктова повідомила про те, що підписала повідомлення про підозру двом народним депутатам нинішнього складу парламенту. Йдеться про Віктора Медведчука і Тараса Козака.

Сам Медведчук скоріш за все знаходиться на відпочинку у Хорватії. Буквально 6 годин тому його дружина Оксана Марченко запостила в інстаграмі декілька фото з видами природи і зазначила геотег «Хорватія».

Ввечері 11 травня генпрокурорка Ірина Венедіктова та очільник Служби безпеки Іван Баканов сьогодні провели спільний брифінг щодо повідомлення про підозру Медведчуку і Козаку.