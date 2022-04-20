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    У Мелітополі російські окупанти створили нову військову базу

    Російські окупанти облаштували у Мелітополі вже четверту військову базу&nbsp; - У Мелітополі російські окупанти створили нову військову базу
    Російські окупанти облаштували у Мелітополі вже четверту військову базу 
    фото з відкритих джерел

    Російські військові розмістили базу серед житлових кварталів, щоб прикриватися цивільними

    У Мелітополі (Запорізька область) окупанти РФ створили вже четверту військову базу. Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

    За його словами, російські військові «сховали» базу всередині житлових кварталів та почали там активно накопичувати техніку.

    «Одна базується безпосередньо на території аеропорту, який був захоплений і обстріляний у перший день війни, а три базуються на території промислових підприємств, які знаходяться на території Мелітополя», – сказав Федоров.

    Крім цього російські військові не дають відправити в окуповане місто гуманітарну допомогу. Тисячі людей марно чекають на гуманітарний конвой, який міг би задовольнити їхні базові потреби у їжі та медикаментах.

    Нагадаємо, раніше у Мелітополі окупанти катуванням довели полоненого до самогубства.

    Полонений військовий ЗСУ намагався перерізати собі вени, щоб припинити знущання окупантів.

    Теги: росія окупанти війна Запорізька область окупація
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    У Мелітополі російські окупанти створили нову військову базу