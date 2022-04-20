У Мелітополі російські окупанти створили нову військову базу
Російські військові розмістили базу серед житлових кварталів, щоб прикриватися цивільними
У Мелітополі (Запорізька область) окупанти РФ створили вже четверту військову базу. Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.
За його словами, російські військові «сховали» базу всередині житлових кварталів та почали там активно накопичувати техніку.
«Одна базується безпосередньо на території аеропорту, який був захоплений і обстріляний у перший день війни, а три базуються на території промислових підприємств, які знаходяться на території Мелітополя», – сказав Федоров.
Крім цього російські військові не дають відправити в окуповане місто гуманітарну допомогу. Тисячі людей марно чекають на гуманітарний конвой, який міг би задовольнити їхні базові потреби у їжі та медикаментах.
Нагадаємо, раніше у Мелітополі окупанти катуванням довели полоненого до самогубства.
Полонений військовий ЗСУ намагався перерізати собі вени, щоб припинити знущання окупантів.