У Мелітополі російські окупанти створили нову військову базу

Російські окупанти облаштували у Мелітополі вже четверту військову базу

Російські військові розмістили базу серед житлових кварталів, щоб прикриватися цивільними

У Мелітополі (Запорізька область) окупанти РФ створили вже четверту військову базу. Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

За його словами, російські військові «сховали» базу всередині житлових кварталів та почали там активно накопичувати техніку.

«Одна базується безпосередньо на території аеропорту, який був захоплений і обстріляний у перший день війни, а три базуються на території промислових підприємств, які знаходяться на території Мелітополя», – сказав Федоров.

Крім цього російські військові не дають відправити в окуповане місто гуманітарну допомогу. Тисячі людей марно чекають на гуманітарний конвой, який міг би задовольнити їхні базові потреби у їжі та медикаментах.

Нагадаємо, раніше у Мелітополі окупанти катуванням довели полоненого до самогубства.

Полонений військовий ЗСУ намагався перерізати собі вени, щоб припинити знущання окупантів.