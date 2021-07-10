«Тут платять мало, зате ви будете у всьому винні». Відомий педагог зібрав меми про роботу в школі

Ласкаво просимо на роботу до школи! Тут платять мало, але ви відчуваєте себе справді потрібним людям

Віктор Громовий опублікував влучні висловлювання та картинки про щоденну роботу освітян

Меми на тему вчителювання зібрав відомий український педагог Віктор Громовий. Влучні висловлювання та картинки про щоденну роботу освітян він опублікував на своїй сторінці у Facebook, розділивши їх на меми зі знаком «мінус» та «мінус».

Меми зі знаком «мінус»

Ласкаво просимо на роботу до школи! Тут платять мало, зате ви будете у всьому винні!

Ласкаво просимо на роботу до школи! Тут платять мало, зате ви будете «серце віддавати дітям»!

Ласкаво просимо на роботу до школи! Тут платять мало, зате вам скажуть: учителі важливі!

Ласкаво просимо на роботу до школи! Тут платять мало, зате у вас не буде вільного часу на особисте життя!

Ласкаво просимо на роботу до школи! Тут платять мало, зате у випадку, якщо ви директор, довга відпустка, в основному, промайне на роботі!

Ласкаво просимо на роботу до школи! Тут платять мало, зате власну думку вам порадять тримати при собі.

Ласкаво просимо на роботу до школи! Тут платять мало, зате є стабільність! Вічна...

Ласкаво просимо на роботу до школи! Тут платять мало, зате ви будете «по горло в роботі».

Ласкаво просимо на роботу до школи! Тут платять мало, зате ви постійно чуєте: скільки можна нити, ви ж самі згодились працювати на таку зарплату!

Ласкаво просимо на роботу до школи! Тут платять мало, зате ви думаєте, що жити без школи не зможете, бо вам вНУШили, що це покликання.

Ласкаво просимо на роботу до школи! Тут платять мало, зате ви точно знаєте, що на пенсії будуть лише «Мои года – моё багатство».

Ласкаво просимо на роботу до школи! Тут платять мало, зате зарплату постійно підвищують, але вона чомусь залишається нижчою за середню.

Ласкаво просимо на роботу до школи! Тут платять мало, зате робота вчителя є довічною гарантією від викрадення з метою викупу.

Ласкаво просимо на роботу до школи! Тут платять мало, зате вчитель, як і сапер, в житті помиляється лише один раз, коли обирає професію.

Ласкаво просимо на роботу до школи! Тут платять мало, зате щорічний медогляд у нарколога і психіатра ви будете оплачувати за власний рахунок.

Меми зі знаком «плюс»

Ласкаво просимо на роботу до школи! Тут платять мало, але ви можете відчути відверті справжні емоції, на які здатні лише діти.

Ласкаво просимо на роботу до школи! Тут платять мало, але поряд з дітьми ви завжди почуватимете себе молодим і бадьорим.

Ласкаво просимо на роботу до школи! Тут платять мало, але ви відчуваєте себе справді потрібним людям.

Ласкаво просимо на роботу до школи! Тут платять мало, зате ви можете пафосно процитувати американську астронавтку і вчительку Крісту Маколіфф «I touch the future. I teach(«Я торкаюся майбутнього, я навчаю…»)».

Ласкаво просимо на роботу до школи! Тут платять мало, зате ви можете забезпечити прийнятний рівень життя, підпрацьовуючи репетитором.

Ласкаво просимо на роботу до школи! Тут платять мало, але тут ви зможете краще подбати й про свою власну дитину.

Ласкаво просимо на роботу до школи! Тут платять мало, але ви зможете відчути себе будь-ким (артистом, режисером, сценаристом, аніматором, поліціянтом, менеджером тощо).

«Прошу доповнювати. Буде «затравка» до матеріалу про стимулювання праці вчителя», – підсумував Віктор Громовий.

Раніше переможець конкурсу Global Teacher Prize Ukraine Василь Дяків розкритикував навчання у вітчизняних вищих навчальних закладах та пояснив, чому молодь залишає Україну.