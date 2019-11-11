На Троєщині поліцейські вилучили у жінки пів кілограма наркотиків (фото)



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У коробці поліцейські виявили вісім пакетів з білою речовиною, ззовні схожою на амфетамін Фото: Нацполіція

Жінка йшла по вулиці із коробкою, в які були наркотики

На вулиці Закревського у Деснянському районі столиці поліцейські зупинили жінки, у якої вилучили пів кілограма наркотиків.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, патрульні побачили жінку, яка поводилася підозріло: помітивши наряд поліції, вона різко змінила напрямок руху. Правоохоронці вирішили провести поверхневий огляд, під час якого у громадянки виявили коробку, всередині якої було сховано вісім пакетів з білою речовиною, ззовні схожою на амфетамін.

Для документування злочину патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила наркотичні речовини.

«Під час спілкування зі слідчими 31-річна уродженка Одеської області розповіла, що коробку передав їй знайомий і вона не знала, що всередині. Наразі її затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі направили заборонені речовини на експертне дослідження», - розповів виконувач обов’язків начальника Деснянського управління поліції Юрій Герасименко.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Затриманій загрожує до восьми років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці перевіряють достовірність показів фігурантки, а також походження наркотиків.