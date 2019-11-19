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    У Миколаєві пенсіонера підозрюють у зґвалтуванні малолітньої дитини

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    У Миколаєві пенсіонера підозрюють у зґвалтуванні малолітньої дитини

    Тепер із 65-річним чоловіком спілкуються слідчі

    У Миколаєві до поліції звернулася жінка, яка підозрює, що її вітчим зґвалтував її 5-річну доньку

    Про це повідомили у пресслужбі поліції Миколаївської області.

    «За попередньою інформацією, жінка залишила доньку на свого вітчима, діда постраждалої, а коли забирала, виявила на її спідній білизні плями крові», – зазначили правоохоронці.

    Тепер із 65-річним чоловіком спілкуються слідчі.

    Тривають першочергові слідчі дії. Встановлюються всі обставини події.

    За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України «Зґвалтування». Санкція статті передбачає до 15 років ув'язнення.

    Миколаїв жінка зґвалтування
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