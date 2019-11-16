Голова профспілки: Уряд вимагає скорочення держслужбовців, але не має уявлення, як це робити



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За словами Піжука, «на жаль, урядова сторона, задумавши такі масові скорочення, не має чіткого уявлення, кого саме будуть вивільняти»

«Куди зможе працевлаштуватися 50-річна жінка, яка останні 30 років працювала у відділі звернень громадян», - Піжук

Голова профспілки держслужбовців Юрій Піжук заявляє, що перед скорочення в райадміністраціях держава мала б підготувати відповідні умови, що допомогли б звільненим людям працевлаштовуватися. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

Піжук запитує, куди на переферії йти працювати, зокрема, жінці 50-річного віку, яка останні 25–30 років працювала головним спеціалістом у відділі звернень громадян.

«Куди ця людина тепер може потрапити на роботу на районному рівні?», - обурюється голова профспілки держслужбовців.

За словами Піжука, «на жаль, урядова сторона, задумавши такі масові скорочення, не має чіткого уявлення, кого саме будуть вивільняти».

«Не знають ні вік, ні стать, ні освіту, ні професійний досвід цих людей, відтак годі й очікувати від держави надання їм якісного працевлаштування», - стверджує представник профспілки держслужбовців.

Як повідомлялося, минулого року під час презентації бюджету на 2019 рік, Мінфін представив чотири показники, за рахунок яких мав бути збалансований бюджет. Серед них два прямо стосувались державних службовців. Зокрема замороження видатків на функціонування державних органів на рівні 2018 року та скорочення на 30% державних службовців в райдержадміністраціях.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав знизити витрати на утримання чиновників на 10%. З 2020 року на 18,5 тисяч скорочується гранична чисельність працівників райдержадміністрацій. Зараз таких близько 48 тисяч.

У червні цього року уряд видав постанову, що передбачала фактичне скорочення працівників райадміністрацій на 50%, адже представники сформованих Об’єднаних територіальних громад перебрали на себе більшість функцій райадміністрацій. Відповідна постанова про скорочення була прийнята ще на початку місяця, але її досі не оприлюднено. Відповідно, процес звільнення ще не запущений. І хоча в Кабміні й запевняють, що намагатимуться знайти звільненим роботу в нових громадах, очевидно, що вдасться працевлаштувати далеко не всіх.

Читайте більше: