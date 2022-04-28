У Миколаєві лунають вибухи

У Миколаєві пролунали вибухи, це можуть бути ракетні удари рашистів

Поки незрозуміло, чи вибух був наслідком роботи української ППО, чи російські ракети влучили в ціль.

Надвечір 28 квітня вибухи пролунали у місті Миколаїв. Про це повідомили одразу кілька місцевих Telegram-каналів.

О 21:00 почала з'являтися перша неофіційна інформація про вибухи. Причому, за кілька хвилин до того, коли у місті вже відлунали сирени, які сповіщають про повітряну тривогу

Офіційної інформації про вибухи в місті поки немає.

Місцеві Telegram-канали радять містянам не виходити на вулицю та за можливості поки залишитися в укриттях.

Поки незрозуміло, чи вибух був наслідком роботи української ППО, чи російські ракети влучили в ціль.

Зауважимо, що майже одночасно з Миколаєвом російські військові обстріляли Київ та місто Фастів на Київщині.

Підкреслимо, що загарбники активізувалися саме надвечір того дня, коли в Україну з візитом прибув генсек ООН Антоніу Гутерріш.

Нагадаємо, раніше рашисти обстріляли будівельний комбінат у Миколаєві.

А раніше оперативне командування «Південь» повідомило, по Миколаєву знову завдали удар реактивними системами залпового вогню «Смерч».