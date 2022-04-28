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    У Миколаєві лунають вибухи

    У Миколаєві пролунали вибухи, це можуть бути ракетні удари рашистів&nbsp; - У Миколаєві лунають вибухи
    У Миколаєві пролунали вибухи, це можуть бути ракетні удари рашистів 
    фото з відкритих джерел

    Поки незрозуміло, чи вибух був наслідком роботи української ППО, чи російські ракети влучили в ціль.

    Надвечір 28 квітня вибухи пролунали у місті Миколаїв. Про це повідомили одразу кілька місцевих Telegram-каналів.

    О 21:00 почала з'являтися перша неофіційна інформація про вибухи. Причому, за кілька хвилин до того, коли у місті вже відлунали сирени, які сповіщають про повітряну тривогу

    Офіційної інформації про вибухи в місті поки немає.

    Місцеві Telegram-канали радять містянам не виходити на вулицю та за можливості поки залишитися в укриттях.

    Поки незрозуміло, чи вибух був наслідком роботи української ППО, чи російські ракети влучили в ціль.

    Зауважимо, що майже одночасно з Миколаєвом російські військові обстріляли Київ та місто Фастів на Київщині.

    Підкреслимо, що загарбники активізувалися саме надвечір того дня, коли в Україну з візитом прибув генсек ООН Антоніу Гутерріш.

    Нагадаємо, раніше рашисти обстріляли будівельний комбінат у Миколаєві.

    А раніше оперативне командування «Південь» повідомило, по Миколаєву знову завдали удар реактивними системами залпового вогню «Смерч».

    Теги: вибух росія війна Миколаїв
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    У Миколаєві лунають вибухи