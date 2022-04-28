Миколаїв: рашисти обстріляли будівельний комбінат. Кім показав наслідки (відео)

По Миколаєву знову нанесено удар реактивними системами залпового вогню «Смерч»

Російські окупанти «денацифікували» будівельний комбінат у Миколаївській області. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Нагадаємо, раніше оперативне командування «Південь» повідомило, по Миколаєву знову нанесено удар реактивними системами залпового вогню «Смерч». Пошкоджено десятки приватних домогосподарств, автівки, крамниці. Касетні боєприпаси вкривали дитячі майданчики та подвір’я навчального закладу. Інформація про потерпілих уточнюється.

Нагадаємо, російські окупанти у Маріуполі скинули потужні бомби на завод «Азовсталь». Сталося обвалення перекриттів у підземних приміщеннях, де розташований польовий госпіталь. Внаслідок бомбардування є убиті та поранені.