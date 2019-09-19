У Миколаєві поліція вилучила арсенал зброї у підозрюваного в убивстві трьох співробітників АЗС



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Підозрюваний у потрійному вбивстві у Миколаєві

Правоохоронці вилучили у підозрюваного два револьвери, два пістолети, п’ять споряджених магазинів до пістолетів і більше ніж 100 патронів

Співробітники Національної поліції в четвер під час обшуків вилучили арсенал зброї у підозрюваного в убивстві трьох співробітників автозаправної станції (АЗС) «Фактор» у Миколаєві.

Про це повідомила пресслужба управління Нацполіції в Миколаївській області.

Зокрема, правоохоронці вилучили у підозрюваного два револьвери, два пістолети, п’ять споряджених магазинів до пістолетів і більше ніж 100 патронів.

Чоловік підозрюється у вбивстві трьх своїх колег: механіка, оператора і касира.

Як повідомлялось, 18 вересня поліція затримала підозрюваного у вбивстві трьох співробітників АЗС у Миколаєві.

Вранці 18 вересня стало відомо, що у Миколаєві на газовій заправці було виявлено три тіла з вогнепальними пораненнями. Зазначимо, що заправка «Фактор» є однією з найбільших газових заправок в місті. Тут заправляються в основному маршрутки, а також водії транзитного транспорту. Щоденний оборот заправки складає сотні тисяч гривень.

Нагадаємо, що поліція розглядає всі можливі версії вбивства трьох працівників АЗС, серед яких - вбивство, вчинене з метою заволодіння майном, через особисту неприязнь, а також під час раптово виниклого конфлікту.