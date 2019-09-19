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    У Миколаєві поліція вилучила арсенал зброї у підозрюваного в убивстві трьох співробітників АЗС

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    <span>Підозрюваний у потрійному вбивстві у Миколаєві&nbsp;</span> - У Миколаєві поліція вилучила арсенал зброї у підозрюваного в убивстві трьох співробітників АЗС
    Підозрюваний у потрійному вбивстві у Миколаєві 

    Правоохоронці вилучили у підозрюваного два револьвери, два пістолети, п’ять споряджених магазинів до пістолетів і більше ніж 100 патронів

    Співробітники Національної поліції в четвер під час обшуків вилучили арсенал зброї у підозрюваного в убивстві трьох співробітників автозаправної станції (АЗС) «Фактор» у Миколаєві.

    Про це повідомила пресслужба управління Нацполіції в Миколаївській області.

    Зокрема, правоохоронці вилучили у підозрюваного два револьвери, два пістолети, п’ять споряджених магазинів до пістолетів і більше ніж 100 патронів.

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    Як повідомлялось, 18 вересня поліція затримала підозрюваного у вбивстві трьох співробітників АЗС у Миколаєві.

    Вранці 18 вересня стало відомо, що у Миколаєві на газовій заправці було виявлено три тіла з вогнепальними пораненнями. Зазначимо, що заправка «Фактор» є однією з найбільших газових заправок в місті. Тут заправляються в основному маршрутки, а також водії транзитного транспорту. Щоденний оборот заправки складає сотні тисяч гривень.

    Нагадаємо, що поліція розглядає всі можливі версії вбивства трьох працівників АЗС, серед яких - вбивство, вчинене з метою заволодіння майном, через особисту неприязнь, а також під час раптово виниклого конфлікту.

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