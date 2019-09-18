Вбивство на заправці в Миколаєві: поліція назвала три основні версії



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На АЗС у Миколаєві поліція виявила мертвими механіка, оператора і касира

Правоохоронці розглядають три версії: пограбування, особиста неприязнь і раптовий конфлікт

Поліція розглядає всі можливі версії вбивства трьох працівників АЗС, серед яких - вбивство, вчинене з метою заволодіння майном, через особисту неприязнь, а також під час раптово виниклого конфлікту.

Про це з посиланням на т.в.о. начальника Нацполіції в Миколаївській області Івана Виговського повідомляє Укрінформ у середу, 18 вересня.

«Миколаївська поліція розглядає всі можливі версії потрійного вбивства працівників АЗС. Серед них: вбивство, вчинене з метою заволодіння майном, грошовими коштами і т. п., через особисті неприязні стосунки, а також під час раптово виниклого конфлікту. Зараз відомо, що тіла загиблих працівників автозаправної станції (механіка, оператора і касира) виявила дружина одного з них, коли довгий час не могла додзвонитися до свого чоловіка. На крики жінки прибігли перехожі, які допомогли викликати поліцію», - сказав Виговський.

Зараз проводяться невідкладні слідчі дії, в ході яких правоохоронці відпрацьовують всі можливі версії злочину, враховуючи отриману інформацію, щоб підтвердити або спростувати кожну.

Всі сили поліцейських максимально націлені на розкриття вказаного особливо тяжкого злочину, відпрацьовується вся інформація, яка надходить від свідків та очевидців. До розкриття вбивства також залучені екіпажі патрульних поліцейських, всі виїзди в місто перекриті і знаходяться під посиленим контролем.

На місці події продовжують працювати слідчі, криміналісти та експерти, які ретельно фіксують речові докази.