По гарячих слідах: поліція затримала ймовірного вбивцю трьох працівників АЗС у Миколаєві



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Поліція затримала підозрюваного у потрійному вбивстві в Миколаєві

Зловмисник на момент затримання перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння

Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві трьох працівників АЗС у Миколаєві. Про це повідомив перший заступник Голови Нацполіції Євген Коваль, передає пресслужба Національної поліції України.

«Оперативники швидко встановили та затримали чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у скоєнні вбивства трьох співробітників АЗС у місті Миколаєві. Зловмисник на момент затримання перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Пояснити мотив свого вчинку не зміг», — зазначив Коваль.

Він додав, що наразі встановлюються мотиви вчинення злочину.

Раніше повідомлялося, що поліція розглядає всі можливі версії вбивства трьох працівників АЗС, серед яких - вбивство, вчинене з метою заволодіння майном, через особисту неприязнь, а також під час раптово виниклого конфлікту.

Вранці 18 вересня стало відомо, що у Миколаєві на газовій заправці було виявлено три тіла з вогнепальними пораненнями. Зазначимо, що заправка «Фактор» є однією з найбільших газових заправок в місті. Тут заправляються в основному маршрутки, а також водії транзитного транспорту. Щоденний оборот заправки складає сотні тисяч гривень.