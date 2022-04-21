У Миколаєві пролунали вибухи − ЗМІ

У ЗМІ потрапила інформація про те, що Миколаїв, ймовірно, опинився під ракетним обстрілом

Очільник обласного центру Миколаївщини поки ситуацію не прокоментував

Увечері 21 квітня Миколаїв знову опинився під прицільним вогнем російських військових. Про це повідомляє телеканал «Україна 24».

Журналісти телеканалу не уточнюють інформацію про локалізацію вибухів.

Також поки відсутня інформація про руйнування та постраждалих у місті.

Ймовірно, Миколаїв знову потрапив під удар ворожої артилерії та був обстріляний із реактивних систем ведення залпового вогню.

Мер міста Олександр Сєнкевич станом на зараз теж не коментує ситуацію в місті.

Зауважимо, що надвечір обстановку в обласному центрі Миколаївської області прокоментували у Генштабі ЗСУ. За словами військових, ворог намагається покращити тактичне становище та наблизитися до міста, успіху в нього немає.

Нагадаємо, увечері 20 квітня у Миколаєві пролунав сигнал повітряної тривоги, а потім люди почули вибухи.

Про ураження міста ворожими ракетами повідомили одночасно кілька джерел.