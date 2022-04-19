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    У Миколаєві після обстрілу військами РФ утворилася гігантська вирва (відео)

    У Миколаєві від снарядів окупантів утворилася велика вирва&nbsp; - У Миколаєві після обстрілу військами РФ утворилася гігантська вирва (відео)
    У Миколаєві від снарядів окупантів утворилася велика вирва 
    фото: Преступности.нет

    Окупанти пошкодили електроопору, поруч з якою розташовані й багатоквартирні житлові будинки

    У Миколаєві після обстрілів противника у ніч на 19 квітня утворилася вирва завширшки близько 20 метрів. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

    «Минулої ночі від дій окупантів постраждало лише дві людини, обійшлося без жертв», − сказав Сєнкевич.

    Очільник Миколаєва також зняв відео, у якому показав, як окупанти «денацифікували» електропору. Внаслідок обстрілу на її місці утворилася вирва метрів 20 завширшки й метрів п'ять завглибшки.

    Поріч із місцем обстрілу розташовані багатоквартирні будинки. Також можна побачити торгівельний центр. Якби обстріл відбувся у світлу пору доби. коли на вулиці перебували люди, жертв могло бути набагато більше.

    Зауважимо, що у ніч на 19 квітня ворожі війська вночі обстріляли Миколаїв, внаслідок чого горів склад сантехніки та житловий будинок.

    Спільними зусиллями чергових відділень 4-ї, 2-ї та 3-ї державних пожежно-рятувальних частин 2 ДПРЗ та черговою зміною оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Миколаївській області на площі 200 кв м пожежу ліквідували. Додатково залучались бригади АТ «Миколаївобленерго», АТ «Миколаївгаз» та екіпаж патрульної поліції.

    Як повідомлялося, протягом останньої доби окупанти завдали ударів касетними боєприпасами по Миколаєву і Очакову. Ракети потрапили в житлові квартали.


    Теги: росія війна обстріл Миколаїв
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    У Миколаєві після обстрілу військами РФ утворилася гігантська вирва (відео)