У Миколаєві після обстрілу військами РФ утворилася гігантська вирва (відео)

У Миколаєві від снарядів окупантів утворилася велика вирва

Окупанти пошкодили електроопору, поруч з якою розташовані й багатоквартирні житлові будинки

У Миколаєві після обстрілів противника у ніч на 19 квітня утворилася вирва завширшки близько 20 метрів. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

«Минулої ночі від дій окупантів постраждало лише дві людини, обійшлося без жертв», − сказав Сєнкевич.

Очільник Миколаєва також зняв відео, у якому показав, як окупанти «денацифікували» електропору. Внаслідок обстрілу на її місці утворилася вирва метрів 20 завширшки й метрів п'ять завглибшки.

Поріч із місцем обстрілу розташовані багатоквартирні будинки. Також можна побачити торгівельний центр. Якби обстріл відбувся у світлу пору доби. коли на вулиці перебували люди, жертв могло бути набагато більше.

Зауважимо, що у ніч на 19 квітня ворожі війська вночі обстріляли Миколаїв, внаслідок чого горів склад сантехніки та житловий будинок.

Спільними зусиллями чергових відділень 4-ї, 2-ї та 3-ї державних пожежно-рятувальних частин 2 ДПРЗ та черговою зміною оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Миколаївській області на площі 200 кв м пожежу ліквідували. Додатково залучались бригади АТ «Миколаївобленерго», АТ «Миколаївгаз» та екіпаж патрульної поліції.

Як повідомлялося, протягом останньої доби окупанти завдали ударів касетними боєприпасами по Миколаєву і Очакову. Ракети потрапили в житлові квартали.



