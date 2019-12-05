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    На столичній Оболоні в годину пік сталася масштабна ДТП (відео)

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    ДТП сталася у крайній лівій смузі руху - На столичній Оболоні в годину пік сталася масштабна ДТП (відео)
    ДТП сталася у крайній лівій смузі руху
    Фото: скріншот відео

    На Богатирській зіткнулися п'ять автомобілів

    У четвер, 5 грудня, близько 9-ї години на вулиці Богатирській в Оболонському районі Києва сталася масштабна ДТП.

    Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.

    Аварія, в яку потрапили 5 автомобілів, сталася у напрямку Вишгорода.

    Подробиці ДТП уточнюються.

    Інформації про постраждалих наразі немає

    На місці працює поліція.

    Через ДТП рух по вулиці Богатирській ускладнений.

    Очевидці повідомляють про величезний затор.

    Як повідомлялося, у ніч на четвер, 5 грудня, на Броварському проспекті в Києві сталася ДТП. На виїзді з Києва водій таксі Daewoo Lanos збив пішохода, який вибіг на середину дороги і раптово вирішив повернутися на пішохідну зону.

    Національна поліція України ДТП Київ дороги водій автомобіль
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