На столичній Оболоні в годину пік сталася масштабна ДТП (відео)
ДТП сталася у крайній лівій смузі руху
Фото: скріншот відео
На Богатирській зіткнулися п'ять автомобілів
У четвер, 5 грудня, близько 9-ї години на вулиці Богатирській в Оболонському районі Києва сталася масштабна ДТП.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.
Аварія, в яку потрапили 5 автомобілів, сталася у напрямку Вишгорода.
Подробиці ДТП уточнюються.
Інформації про постраждалих наразі немає
На місці працює поліція.
Через ДТП рух по вулиці Богатирській ускладнений.
Очевидці повідомляють про величезний затор.
Як повідомлялося, у ніч на четвер, 5 грудня, на Броварському проспекті в Києві сталася ДТП. На виїзді з Києва водій таксі Daewoo Lanos збив пішохода, який вибіг на середину дороги і раптово вирішив повернутися на пішохідну зону.