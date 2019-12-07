Таксі з пасажиром потрапило в моторошну аварію – є загиблі (відео)



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Жертвами зіткнення стали 2 людини

В ніч на 7 грудня у Миколаєві сталося зіткнення легкового автомобіля та таксі, а результаті чого загинули 2 людини, ще двоє було травмовано.

Про це повідомляє видання Новини N.

Як повідомляється інцидент стався на Жовтневому проспекті. Автомобіль Lexus IS 300 поблизу перехрестя з вулицею Авангардною не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з таксі Daewoo Lanos.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули водій та пасажир Lanos. Водій Lexus та дівчина, що сиділа поряд, були серйозно травмовані та госпіталізовані до лікарні. Про їх стан поки нічого невідомо.

Нагадаємо, смертельна ДТП на Київщині: п’яний водій збив чоловіка і втік.

Як повідомлялося, на столичній Оболоні в годину пік сталася масштабна ДТП.